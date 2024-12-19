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Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга сообщила о взятии под свой контроль доследственной проверки в связи с трагедией, произошедшей в бараке на улице Вишневой, где во время тушения пожара специалисты МЧС обнаружили два бездыханных тела.
На данный момент рассматриваются версии о коротком замыкании электропроводки из-за старого обогревателя и неосторожном обращении с огнём.
«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, будет дана оценка законности принятого органами предварительного расследования процессуального решения»,
– сообщили в областной прокуратуре.
На данный момент рассматриваются версии о коротком замыкании электропроводки из-за старого обогревателя и неосторожном обращении с огнём.
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