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В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта в смертельном ДТП разбился ВАЗ
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта водитель «ВАЗ 21014» при обгоне не справился с управлением и разбился. В областном УГИБДД сообщают, что автомобиль сначала врезался в опору освещения, а потом опрокинулся на встречной полосе.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир выжил, но ему потребовалась медицинская помощь. Известно, что его с различными травмами увезли в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, что вчера произошла на трассе под деревней Часовая в Каменском городском округе привел также произошла авария, в которой необдуманный обгон привёл к трагическим последствиям.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир выжил, но ему потребовалась медицинская помощь. Известно, что его с различными травмами увезли в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, что вчера произошла на трассе под деревней Часовая в Каменском городском округе привел также произошла авария, в которой необдуманный обгон привёл к трагическим последствиям.
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