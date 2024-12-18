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Смертельное ДТП под деревней Часовая в Каменском округе произошло из-за выезда навстречку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП, произошедшее на 73-м километре Курганского тракта, под деревней Часовая в Каменском городском округе.
Напомним, что в этом месте случились сразу две аварии. В одной из них пострадали только автомобили, вторая закончилась трагично.
Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, смертельная авария произошла из-за того, что водитель Ford Maverick выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал «ВАЗ 2111». В результате столкновения водитель отечественной машины получил тяжёлые травмы, от которых скончался в больнице.
Известно, что водитель Ford – 47-летний житель Каменска-Уральского со стажем вождения 26 лет. За всё время привлекался за нарушение ПДД только 3 раза. Сотрудникам ГАИ он пояснил, что не справился с управлением, когда делал обгон.
Напомним, что в этом месте случились сразу две аварии. В одной из них пострадали только автомобили, вторая закончилась трагично.
Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, смертельная авария произошла из-за того, что водитель Ford Maverick выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал «ВАЗ 2111». В результате столкновения водитель отечественной машины получил тяжёлые травмы, от которых скончался в больнице.
Известно, что водитель Ford – 47-летний житель Каменска-Уральского со стажем вождения 26 лет. За всё время привлекался за нарушение ПДД только 3 раза. Сотрудникам ГАИ он пояснил, что не справился с управлением, когда делал обгон.
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