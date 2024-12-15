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Глава СК поручил возбудить уголовное дело после ДТП на Сулимова в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Председатель СК поручил возбудить уголовное дело в связи с ДТП на улице Сулимова в Екатеринбурге, где 15 декабря водитель грузовика не остановился на красный и сбил школьника.
По данным информационного центра СК, водителем был гражданин Таджикистана. Также сообщается, что у ребёнка черепно-мозговая травма.
«Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах», – говорится в сообщении ведомства.
По данным информационного центра СК, водителем был гражданин Таджикистана. Также сообщается, что у ребёнка черепно-мозговая травма.
«Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах», – говорится в сообщении ведомства.
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