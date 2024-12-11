В Екатеринбурге на Сулимова сбили ребёнка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера вечером, примерно в 20.40, в Екатеринбурге на регулируемом пешеходном переходе напротив дома на Сулимова, 27 сбили десятилетнего мальчика.В результате ДТП ребёнок получил различные травмы, и его увезли в больницу. Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, мальчик переходил на дорогу на разрешающий сигнал светофора. Световозвращающие элементы на его одежде тоже были.Сбил школьника 27-летний местный житель на Citroen Jumper, проехавший на красный. На него госавтоинспекторы составили протокол по статье 12.5.1.1 КоАП РФ за не проведённый техосмотр. По факту аварии продолжается проверка.