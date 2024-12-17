Возрастное ограничение 18+
Сразу два ДТП произошло под деревней Часовая в Каменском городском округе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 73-м километре Курганского тракта, под деревней Часовая в Каменском городском округе, в одном месте произошли сразу две аварии. В связи с ДТП на трассе было введено реверсивное движение в обе стороны.
Как сообщили в УГИБДД, в одном случае авария закончилась смертельная исходом. Во втором случае пострадали только автомобили.
Как сообщили в УГИБДД, в одном случае авария закончилась смертельная исходом. Во втором случае пострадали только автомобили.
«Просим водителей проявлять максимальную осторожность, строго соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям сотрудников ДПС»,
– призвали в ГАИ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за разлива топлива на ЕКАД закрыли движение
17 декабря 2024
17 декабря 2024