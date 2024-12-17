Сразу два ДТП произошло под деревней Часовая в Каменском городском округе





– призвали в ГАИ. «Просим водителей проявлять максимальную осторожность, строго соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям сотрудников ДПС»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 73-м километре Курганского тракта, под деревней Часовая в Каменском городском округе, в одном месте произошли сразу две аварии. В связи с ДТП на трассе было введено реверсивное движение в обе стороны.Как сообщили в УГИБДД, в одном случае авария закончилась смертельная исходом. Во втором случае пострадали только автомобили.