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Глава СК взял на контроль расследование коммунальной аварии на Эльмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК взял на контроль расследование коммунальной аварии перекрёстке улиц Шефская и Красных командиров в Екатеринбурге, из-за которой получили ожоги восьмилетняя девочка и её 18-летний брат.
Напомним, что парню потребовалась госпитализация. Прокуратура сообщала об ожогах второй и третьей степени. Также тогда из-за обвала грунта в яму провалился автомобиль. К счастью, женщине, которая была за рулём, удалось избежать каких-либо травм.
Сейчас свердловские следователи проводят проверку. Глава СК ждёт от них доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Напомним, что парню потребовалась госпитализация. Прокуратура сообщала об ожогах второй и третьей степени. Также тогда из-за обвала грунта в яму провалился автомобиль. К счастью, женщине, которая была за рулём, удалось избежать каких-либо травм.
Сейчас свердловские следователи проводят проверку. Глава СК ждёт от них доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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