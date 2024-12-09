Разыскиваются свидетели ночной автоаварии под Арамилем

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская Госавтоинспекция обратилась к гражданам с просьбой разобраться в дорожно-транспортном происшествии, зафиксированном минувшей ночью. Речь идёт о ДТП на 21 километре дороги «Арамиль- Андреевка».По данным ГИБДД области, 16 декабря 2024 года около 03.00 часов на указанном участке дороги произошёл наезд на пешехода 1969 года рождения. Пострадавший мужчина — житель Сысерти. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу №36 города Екатеринбург.На ночной дороге пострадавший сысертец находился в одежде тёмного цвета без световозвращающих элементов. То есть, вполне вероятно, что наехавший на него водитель был невиновен в произошедшем и не имел бы никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Но теперь эти претензии появились, поскольку неизвестный покинул место ДТП и не оказал помощи сбитому человеку. Про водителя этого известно пока лишь то, что он ехал на неустановленном транспортном средстве со стороны села Кашино в сторону Сысерти.Возможных очевидцев ночного ДТП и людей, обладающих какой-либо информацией по личности сбежавшего водителя, просят связаться с отделением Госавтоинспекции МО МВД России «Сысертский» по телефону 8 (34374) 6-74-53, либо 02. Самому водителю тоже не поздно набраться смелости и прийти в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.