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Разыскиваются свидетели ночной автоаварии под Арамилем

19.26 Понедельник, 16 декабря 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Свердловская Госавтоинспекция обратилась к гражданам с просьбой разобраться в дорожно-транспортном происшествии, зафиксированном минувшей ночью. Речь идёт о ДТП на 21 километре дороги «Арамиль- Андреевка».

По данным ГИБДД области, 16 декабря 2024 года около 03.00 часов на указанном участке дороги произошёл наезд на пешехода 1969 года рождения. Пострадавший мужчина — житель Сысерти. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу №36 города Екатеринбург.

На ночной дороге пострадавший сысертец находился в одежде тёмного цвета без световозвращающих элементов. То есть, вполне вероятно, что наехавший на него водитель был невиновен в произошедшем и не имел бы никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Но теперь эти претензии появились, поскольку неизвестный покинул место ДТП и не оказал помощи сбитому человеку. Про водителя этого известно пока лишь то, что он ехал на неустановленном транспортном средстве со стороны села Кашино в сторону Сысерти.

Возможных очевидцев ночного ДТП и людей, обладающих какой-либо информацией по личности сбежавшего водителя, просят связаться с отделением Госавтоинспекции МО МВД России «Сысертский» по телефону 8 (34374) 6-74-53, либо 02. Самому водителю тоже не поздно набраться смелости и прийти в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:07 В Екатеринбурге фельдшер похитил у пенсионерки полтора миллиона рублей
10:56 На борту самолёта «Сочи – Екатеринбург» стало плохо одной из пассажирок
10:35 В Невьянске будут судить пенсионера за смертельную аварию с участием моторных лодках
10:04 О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
09:39 В Екатеринбурге на Сулимова сбили ребёнка
20:26 Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
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