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Необдуманный обгон закончился трагически на трассе под посёлком Белоярский
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Увы, смерть пешехода возле села Байкалово — не единственное летальное ДТП минувшего воскресенья. В тот же день человек погиб на дороге неподалёку от посёлка Белоярский.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, серьёзное ДТП случилось утром 8 декабря на 15 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень». Там, недалеко от посёлка Белоярский, произошло столкновение сразу четырёх машин. Пассажир одной из них погиб.
Согласно полученной информации, в воскресенье на указанной трассе было достаточно оживлённо. Один из участников движения, 42-летний водитель «Киа Соренто», решил пойти на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещён». Игнорируя правила и не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся сразу с тремя встречными автомобилями: «Субару», «Шевроле» и «Тойотой». Удар оказался роковым для пассажира «Субару» — человек скончался до приезда медиков. Водитель и пассажир этого же автомобиля, а также водитель «Киа» получили травмы и были доставлены в больницу.
Серьёзная авария потребовала вмешательства не только медиков и сотрудников Госавтоинспекции, но и полицейских, а также спасателей МЧС. Искорёженные груды металла, в которые превратились столкнувшиеся иномарки, мешали проезду остальных участников движения, и автоинспекторам пришлось организовывать реверсивное движение и вручную регулировать трафик.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, серьёзное ДТП случилось утром 8 декабря на 15 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень». Там, недалеко от посёлка Белоярский, произошло столкновение сразу четырёх машин. Пассажир одной из них погиб.
Согласно полученной информации, в воскресенье на указанной трассе было достаточно оживлённо. Один из участников движения, 42-летний водитель «Киа Соренто», решил пойти на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещён». Игнорируя правила и не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся сразу с тремя встречными автомобилями: «Субару», «Шевроле» и «Тойотой». Удар оказался роковым для пассажира «Субару» — человек скончался до приезда медиков. Водитель и пассажир этого же автомобиля, а также водитель «Киа» получили травмы и были доставлены в больницу.
Серьёзная авария потребовала вмешательства не только медиков и сотрудников Госавтоинспекции, но и полицейских, а также спасателей МЧС. Искорёженные груды металла, в которые превратились столкнувшиеся иномарки, мешали проезду остальных участников движения, и автоинспекторам пришлось организовывать реверсивное движение и вручную регулировать трафик.
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