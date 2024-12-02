На трассе под селом Байкалово случилось ДТП с трагическим исходом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Воскресное утро стало последним для пожилого мужчины, который имел несчастье идти по обочине загородной трассы «Байкалово-ТуринскаяСлобода-Туринск». Его насмерть сбила ехавшая попутно иномарка.Трагедия произошла вчера, примерно в половине девятого утра. Мужчина 85 лет шел по обочине дороги со стороны Туринской Слободы в сторону села Байкалово. Туда же ехал и 49-летний житель Тюмени за рулём своего «Форд Фокуса». На 16 километре трассы иномарка нагнала старичка и сбила его. Как впоследствии объяснил тюменец, он не заметил пешехода, так как на его одежде не было светоотражающих элементов.От полученных травм пожилой пешеход скончался, не дождавшись приезда «Скорой помощи». Медосвидетельствование показало, что на момент ДТП сбивший его водитель был трезв, как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.