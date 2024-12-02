Возрастное ограничение 18+
На трассе под селом Байкалово случилось ДТП с трагическим исходом
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Воскресное утро стало последним для пожилого мужчины, который имел несчастье идти по обочине загородной трассы «Байкалово-Туринская
Слобода-Туринск». Его насмерть сбила ехавшая попутно иномарка.
Трагедия произошла вчера, примерно в половине девятого утра. Мужчина 85 лет шел по обочине дороги со стороны Туринской Слободы в сторону села Байкалово. Туда же ехал и 49-летний житель Тюмени за рулём своего «Форд Фокуса». На 16 километре трассы иномарка нагнала старичка и сбила его. Как впоследствии объяснил тюменец, он не заметил пешехода, так как на его одежде не было светоотражающих элементов.
От полученных травм пожилой пешеход скончался, не дождавшись приезда «Скорой помощи». Медосвидетельствование показало, что на момент ДТП сбивший его водитель был трезв, как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Слобода-Туринск». Его насмерть сбила ехавшая попутно иномарка.
Трагедия произошла вчера, примерно в половине девятого утра. Мужчина 85 лет шел по обочине дороги со стороны Туринской Слободы в сторону села Байкалово. Туда же ехал и 49-летний житель Тюмени за рулём своего «Форд Фокуса». На 16 километре трассы иномарка нагнала старичка и сбила его. Как впоследствии объяснил тюменец, он не заметил пешехода, так как на его одежде не было светоотражающих элементов.
От полученных травм пожилой пешеход скончался, не дождавшись приезда «Скорой помощи». Медосвидетельствование показало, что на момент ДТП сбивший его водитель был трезв, как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Кушвой насмерть сбили 47-летнего мужчину
02 декабря 2024
02 декабря 2024
На подъезде к посёлку Садовый погиб молодой человек
05 декабря 2024
05 декабря 2024