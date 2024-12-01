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Самый крупный пожар за прошедшие сутки вспыхивал в Белоярском
Фото: Вечерние Ведомости
Согласно сводке Министерства чрезвычайных ситуаций Свердловской области, самый крупный пожар за прошлый сутки произошёл в посёлке городского типа Белоярский.
На площади в три сотни квадратных метров разгулялся огонь, охвативший частный дом и дворовые постройки на улице Миномётчиков посёлка городского типа Белоярский. На такой крупный пожар и сил было брошено побольше — в тушении пожара участвовало 14 специалистов и было задействовано четыре пожарных машины. Но даже при таком раскладе на борьбу с огнём ушёл почти час. Как выяснилось после того, как погасла последняя искорка, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Ещё один серьёзный пожар произошёл в Нижнем Тагиле. И хоть там огонь успел охватить всего 15 квадратных метров квартиры, он успел выгнать на улицу 9 жильцов других квартир 10-этажного дома. Среди эвакуировавшихся были и несовершеннолетние — четыре ребёнка.
Всего же за сутки в Свердловской области произошло 13 техногенных пожаров, и только 3 из них — в жилом секторе. Обошлось без пострадавших и погибших. А вот статистика за сегодняшний день уже точно будет омрачена как минимум двумя погибшими.
На площади в три сотни квадратных метров разгулялся огонь, охвативший частный дом и дворовые постройки на улице Миномётчиков посёлка городского типа Белоярский. На такой крупный пожар и сил было брошено побольше — в тушении пожара участвовало 14 специалистов и было задействовано четыре пожарных машины. Но даже при таком раскладе на борьбу с огнём ушёл почти час. Как выяснилось после того, как погасла последняя искорка, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Ещё один серьёзный пожар произошёл в Нижнем Тагиле. И хоть там огонь успел охватить всего 15 квадратных метров квартиры, он успел выгнать на улицу 9 жильцов других квартир 10-этажного дома. Среди эвакуировавшихся были и несовершеннолетние — четыре ребёнка.
Всего же за сутки в Свердловской области произошло 13 техногенных пожаров, и только 3 из них — в жилом секторе. Обошлось без пострадавших и погибших. А вот статистика за сегодняшний день уже точно будет омрачена как минимум двумя погибшими.
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