За одну ночь в свердловских пожарах погибло два человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Трагической оказалась минувшая ночь для жителей свердловских сёл. В двух из случившихся там пожаров погибли люди.Один из погибших — житель села Николо-Павловское Пригородного района Свердловской области. Он не пережил пожара, который охватил его частный дом. Огонь распространился на площади в 84 квадратных метра. Тело было обнаружено пожарными во время разборки сгоревших конструкций, — сообщает МЧС Свердловской области.Ещё один пожар унёс жизнь человека в посёлке Зюзельский Полевского городского округа. Он был гораздо меньше первого — охватил всего 12 квадратных метров, — однако закончился такой же печальной находкой: на пепелище сгоревших надворных построек нашли бездыханного мужчину.В обоих случаях проводится расследование, устанавливаются причины возникновения возгораний и обстоятельства гибели двух человек. В связи со случившимися трагедиями, МЧС ещё раз напоминает о необходимости замены обветшавшей электропроводки и о желательной установке в доме пожарного извещателя.