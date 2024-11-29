На подъезде к посёлку Садовый погиб молодой человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 5 декабря, возле посёлка Садовый погиб 17-летний молодой человек. Произошло это в результате ДТП — столкновения двух грузовых автомашин.По данным Свердловской Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в одиннадцать часов дня. В стоявший на обочине на первом километре дороги «подъезд к посёлку Садовый» грузовой автомобиль марки «Хино 5764В», врезался другой грузовик — фургон «Газель 274700». Как объяснил 31-летний водитель «ГАЗели», он ехал в указанный посёлок, когда внезапно почувствовал недомогание. Из-за этого он потерял контроль над своим транспортным средством и въехал в другой грузовик.К несчастью, единственный пострадавший в этой аварии получил травмы, не совместимые с жизнью. Этот семнадцатилетний юноша — екатеринбуржец, сосед водителя «ГАЗели». Тот попросил молодого человека помочь ему с некоей работой, которая и ждала их в посёлке.Медосвидетельствование показало, что водитель «взбесившегося» фургона на момент аварии был трезв. Сейчас полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.