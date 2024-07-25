Убийцу собутыльников из уральского села приговорили к пожизненному заключению

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде 29 июля огласили приговор 41-летнему уральцу, который зарезал своих знакомых во время застолья. Преступника приговорили к пожизненному.«Как установил суд, в марте 2023 года Николай Бальников, выпив алкоголя и взяв с собой нож, отправился в гости к знакомым в с. Шухруповское Туринского района. По пути зашел на кладбище и взял там четыре розы. Цветы он подарил хозяйке дома.В ходе застолья между хозяевами жилища и гостем произошла ссора. Оскорбленный гость нанес хозяину дома не менее 7 ножевых ранений, хозяйке – не менее 13. От полученных травм мужчина умер сразу, женщина скончалась через несколько дней в больнице», – сообщает пресс-служба суда.Отмечается, что прокуратура просила пожизненное лишение свободы из-за того что убийца уже трижды был судим, в том числе за особо тяжкие преступления.Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.