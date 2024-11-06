На Серовском тракте грузовик улетел в кювет





– сообщили в областном УГИБДД. «На месте происшествия работает экипаж ДПС, проводит процессуальные действия, регулирует движение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 317-м километре Серовского тракта водитель фуры на справился с управлением и съехал с дороги в кювет. К счастью, никто не пострадал.Сейчас грузовик пытаются поставить обратно на дорогу. В связи с этим движение на трассе в сторону Екатеринбурга ограничено.