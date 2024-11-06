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На Серовском тракте грузовик улетел в кювет
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 317-м километре Серовского тракта водитель фуры на справился с управлением и съехал с дороги в кювет. К счастью, никто не пострадал.
Сейчас грузовик пытаются поставить обратно на дорогу. В связи с этим движение на трассе в сторону Екатеринбурга ограничено.
Сейчас грузовик пытаются поставить обратно на дорогу. В связи с этим движение на трассе в сторону Екатеринбурга ограничено.
«На месте происшествия работает экипаж ДПС, проводит процессуальные действия, регулирует движение»,
– сообщили в областном УГИБДД.
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