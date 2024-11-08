Возрастное ограничение 18+
В уральской столице на ЖБИ встали трамваи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге не обошлось без происшествий с участием трамваев. На ЖБИ трамваи в сторону конечной стоят уже больше часа.
Что стало причиной трамвайного затора точно неизвестно. По данным «Инцидент Екатеринбург», в одном из вагоном нашли бесхозный предмет.
Напомним, в прошлый раз причиной трамвайного столпотворения с ЖБИ в сторону центра стал автомобилист, который очень куда-то спешил и решил, что будет хорошей идеей объехать пробку по трамвайным путям. В итоге застрял на рельсах.
Что стало причиной трамвайного затора точно неизвестно. По данным «Инцидент Екатеринбург», в одном из вагоном нашли бесхозный предмет.
Напомним, в прошлый раз причиной трамвайного столпотворения с ЖБИ в сторону центра стал автомобилист, который очень куда-то спешил и решил, что будет хорошей идеей объехать пробку по трамвайным путям. В итоге застрял на рельсах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию