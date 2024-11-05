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Спешивший по делам водитель парализовал трамвайное движение в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вновь автомобилист стал причиной трамвайных заторов. В Екатеринбурге куда-то сильно спешивший водитель парализовал движение трамваев с ЖБИ в сторону центра.
Очевидцы предположили, что водитель хотел таким образом объехать пробку, но умудрился застрять на рельсах. В итоге людям дальше пришлось идти пешком, пишет Е1.
Напомним, похожая история в уральской столице произошла в минувший вторник, когда также решивший объехать пробку по трамвайным путям водитель остановил трамвайное движение.
Очевидцы предположили, что водитель хотел таким образом объехать пробку, но умудрился застрять на рельсах. В итоге людям дальше пришлось идти пешком, пишет Е1.
Напомним, похожая история в уральской столице произошла в минувший вторник, когда также решивший объехать пробку по трамвайным путям водитель остановил трамвайное движение.
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