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СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела о «доведении до самоубийства» после смерти школьницы на Уралмаше
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После смерти школьницы, тело которой прохожие обнаружили под окнами многоквартирного жилого дома на Уралмаше, СК возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства».
Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на свой источник. По данным информационного агентства, рядом с телом школьницы обнаружили кроссовом, на котором было написано «Ненавижу тебя, тупая мразь». Позже нашли дневник погибшей, в котором она делилась своими мыслями о смерти. Со слов родителей, дочь якобы угрожала им, что сведёт счёты с жизнью. Так, судя по всему, и получилось.
Известно, что в день трагедии девочка вернулась домой после школы в очень плохом настроении и заперлась в своей комнате. Спустя какое-то время её мама прочла в общедомовом чате, что под окнами нашли тело подростка. Им оказалась её дочь.
Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на свой источник. По данным информационного агентства, рядом с телом школьницы обнаружили кроссовом, на котором было написано «Ненавижу тебя, тупая мразь». Позже нашли дневник погибшей, в котором она делилась своими мыслями о смерти. Со слов родителей, дочь якобы угрожала им, что сведёт счёты с жизнью. Так, судя по всему, и получилось.
Известно, что в день трагедии девочка вернулась домой после школы в очень плохом настроении и заперлась в своей комнате. Спустя какое-то время её мама прочла в общедомовом чате, что под окнами нашли тело подростка. Им оказалась её дочь.
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