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На Уралмаше под окнами жилого дома нашли труп школьницы

17.52 Понедельник, 11 ноября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под окнами жилого дома по улице Ломоносова прохожие заметили труп школьницы. По одним данным погибшей 12 лет, по другим – 16.

Ura.ru, ссылаясь на свой источник в экстренных службах, сообщает, что девочка свела счёты с жизнью. Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.

По данным информационного агентства, на месте работают в спецслужбы. В областном СК комментариев по поводу этой трагедии ещё не давали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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