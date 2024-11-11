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На Уралмаше под окнами жилого дома нашли труп школьницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под окнами жилого дома по улице Ломоносова прохожие заметили труп школьницы. По одним данным погибшей 12 лет, по другим – 16.
Ura.ru, ссылаясь на свой источник в экстренных службах, сообщает, что девочка свела счёты с жизнью. Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.
По данным информационного агентства, на месте работают в спецслужбы. В областном СК комментариев по поводу этой трагедии ещё не давали.
Ura.ru, ссылаясь на свой источник в экстренных службах, сообщает, что девочка свела счёты с жизнью. Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.
По данным информационного агентства, на месте работают в спецслужбы. В областном СК комментариев по поводу этой трагедии ещё не давали.
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