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Более двух десятков пожаров произошло в Свердловской области за сутки
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области сообщило, что за минувшие сутки на поднадзорной территории произошло 22 техногенных пожара. В половине из них горели жилые помещения.
К счастью, все пожары, произошедшие за вчерашний день (то есть, 10 ноября), хоть и повредили имущество, но не повредили здоровью свердловчан и тем более никого не погубили (чего не скажешь о пожарах за сегодняшний день, который начался с печальной новости о гибели человека на пожаре).
Самый крупный из вчерашних пожаров случился в Первоуральске. Там на улице Урицкого вспыхнул гараж. Огонь раскинулся на площади в 200 квадратных метров и для борьбы с ним к месту происшествия было направлено 12 пожарных и 4 единицы техники.
А в посёлке Лесозавод Асбестовского городского округа случилось возгорание, связанное с основной причиной пожаров в зимний период — неудачными попытками граждан согреться. В данном случае вспыхнула частная баня, в которой, как оказалось впоследствии, была с нарушениями установлена отопительная печь. Впрочем, разгуляться огню здесь не дали — на тушение пожара ушло всего 12 минут, то есть — по одной минуте на каждый квадратный метр охваченной огнём площади.
К счастью, все пожары, произошедшие за вчерашний день (то есть, 10 ноября), хоть и повредили имущество, но не повредили здоровью свердловчан и тем более никого не погубили (чего не скажешь о пожарах за сегодняшний день, который начался с печальной новости о гибели человека на пожаре).
Самый крупный из вчерашних пожаров случился в Первоуральске. Там на улице Урицкого вспыхнул гараж. Огонь раскинулся на площади в 200 квадратных метров и для борьбы с ним к месту происшествия было направлено 12 пожарных и 4 единицы техники.
А в посёлке Лесозавод Асбестовского городского округа случилось возгорание, связанное с основной причиной пожаров в зимний период — неудачными попытками граждан согреться. В данном случае вспыхнула частная баня, в которой, как оказалось впоследствии, была с нарушениями установлена отопительная печь. Впрочем, разгуляться огню здесь не дали — на тушение пожара ушло всего 12 минут, то есть — по одной минуте на каждый квадратный метр охваченной огнём площади.
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