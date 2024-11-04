Возрастное ограничение 18+
В сгоревшей в Екатеринбурге охранной будке нашли труп
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 11 ноября, в Екатеринбурге на улице Межевая сгорела охранная будка, в которой приезжавшие её тушить пожарные обнаружили труп.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru. По данным ресурса, личность погибшего установить пока не получилось. В СК трагедию не комментировали.
Известно, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Тушить охранную будку приезжали две пожарные машины.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru. По данным ресурса, личность погибшего установить пока не получилось. В СК трагедию не комментировали.
Известно, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Тушить охранную будку приезжали две пожарные машины.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ночью масштабно полыхал банный комплекс в Каменске-Уральском
04 ноября 2024
04 ноября 2024
Из-за загоревшейся в подвале жилого дома проводки в Екатеринбурге эвакуировали 70 человек
08 ноября 2024
08 ноября 2024
22 пожара потушили свердловские спасатели за минувшие сутки
05 ноября 2024
05 ноября 2024
В Свердловской области произошло 16 пожаров за сутки
02 ноября 2024
02 ноября 2024