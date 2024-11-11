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В Екатеринбурге автобус с троллейбусом простояли на остановке два часа из-за нелепого ДТП
Скрин из видео: «Екатеринбург. Главное» / Телеграм
И без того не лучшей работе общественного транспорта Екатеринбурга создают дополнительные проблемы нелепые ДТП – на остановке «Трансагентство» на улице Малышева автобус №70 частного перевозчика врезался в муниципальный троллейбус №37.
Как сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное», Несколько пассажиров получили ушибы и порезы, а автобус и троллейбус простояли на остановке около двух часов.
Напомним, что сегодня горожане не могли уехать на работу с остановки «посёлок Светлореченский» из-за того, что не поместились в автобус. За время его ожидая, желающих уехать в сторону центра, оказалось так много, что ждать пришлось дальше.
Как сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное», Несколько пассажиров получили ушибы и порезы, а автобус и троллейбус простояли на остановке около двух часов.
Напомним, что сегодня горожане не могли уехать на работу с остановки «посёлок Светлореченский» из-за того, что не поместились в автобус. За время его ожидая, желающих уехать в сторону центра, оказалось так много, что ждать пришлось дальше.
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