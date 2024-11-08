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СК проверяет случай избиения посетителя охранником магазина в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что в Екатеринбурге охранник магазина применил насилие к посетителю. В социальных сетях появилось видео инцидента, снятое очевидцем.
Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Кириллу Мирошниченко представить доклад о ходе расследования.
Вероятнее всего, речь идет об инциденте, произошедшем у продуктового магазина на улице Билимбаевская, 33. Охранник догнал посетителя, заподозренного в краже, повалил его на снег и избил. Со слов автора видео, часть избиений не попала на видео, но, по его утверждению, у мужчины выбиты зубы.
Кроме того, очевидец утверждает, что всё это происходило на глазах у детей — рядом находится детский сад.
Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Кириллу Мирошниченко представить доклад о ходе расследования.
Вероятнее всего, речь идет об инциденте, произошедшем у продуктового магазина на улице Билимбаевская, 33. Охранник догнал посетителя, заподозренного в краже, повалил его на снег и избил. Со слов автора видео, часть избиений не попала на видео, но, по его утверждению, у мужчины выбиты зубы.
Кроме того, очевидец утверждает, что всё это происходило на глазах у детей — рядом находится детский сад.
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