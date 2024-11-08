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Охранник продуктового магазина устроил самосуд над незаплатившим покупателем на Сортировке в Екатеринбурге

15.10 Пятница, 8 ноября 2024
Скрин из видео: «Безумный ЕКБ»
Сегодня днём охранник продуктового магазина на Билимбаевской, 33 в Екатеринбурге догнал покупателя, который не заплатил за продукты, и избил.

Об этом сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», публикующий видео, где охранник удерживает подозреваемого в краже на снегу и ударяет кулаком по голове. Со слов автора видео, часть избиений не попали на видео, но, по его заверениям, у мужчины выбиты зубы.

Кроме этого, очевидец утверждает, что всё это проходило на глазах у детей – рядом находится детский сад.

Сам охранник на видео обвиняет побитого покупателя в постоянных кражах продуктов.

Обновлено (8 ноября 15.25): Вечерним ведомостям в городском УМВД информацию об инциденте подтвердили.

«Сообщение о инциденте поступило в отдел полиции №10. Сотрудниками территориального ОВД по факту произошедшего организована проверка. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение»,

– сообщили в пресс-группе полиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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