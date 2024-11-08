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Охранник продуктового магазина устроил самосуд над незаплатившим покупателем на Сортировке в Екатеринбурге
Скрин из видео: «Безумный ЕКБ»
Сегодня днём охранник продуктового магазина на Билимбаевской, 33 в Екатеринбурге догнал покупателя, который не заплатил за продукты, и избил.
Об этом сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», публикующий видео, где охранник удерживает подозреваемого в краже на снегу и ударяет кулаком по голове. Со слов автора видео, часть избиений не попали на видео, но, по его заверениям, у мужчины выбиты зубы.
Кроме этого, очевидец утверждает, что всё это проходило на глазах у детей – рядом находится детский сад.
Сам охранник на видео обвиняет побитого покупателя в постоянных кражах продуктов.
Обновлено (8 ноября 15.25): Вечерним ведомостям в городском УМВД информацию об инциденте подтвердили.
Об этом сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», публикующий видео, где охранник удерживает подозреваемого в краже на снегу и ударяет кулаком по голове. Со слов автора видео, часть избиений не попали на видео, но, по его заверениям, у мужчины выбиты зубы.
Кроме этого, очевидец утверждает, что всё это проходило на глазах у детей – рядом находится детский сад.
Сам охранник на видео обвиняет побитого покупателя в постоянных кражах продуктов.
Обновлено (8 ноября 15.25): Вечерним ведомостям в городском УМВД информацию об инциденте подтвердили.
«Сообщение о инциденте поступило в отдел полиции №10. Сотрудниками территориального ОВД по факту произошедшего организована проверка. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение»,
– сообщили в пресс-группе полиции.
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