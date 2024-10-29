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За сутки при пожарах в Свердловской области пострадало шесть человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В свердловском управлении МЧС сообщают о шести пострадавших в результате пожаров, которые приходилось тушить огнеборцам за минувшие сутки.
За 24 часа огнеборцы выезжали на тушение 15 пожаров, из которых шесть произошли в жилом секторе. В результате происшествий пострадало шесть человек. Кроме этого, специалисты МЧС спасли из горящих зданий трёх человек.
Спасатели просят не пренебрегать правилами пожарной безопасности.
Напомним, в Нижнем Тагиле на территории детского сада, предположительно, из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная прокуратура. Теперь дошкольное учреждение проверяет прокуратура.
За 24 часа огнеборцы выезжали на тушение 15 пожаров, из которых шесть произошли в жилом секторе. В результате происшествий пострадало шесть человек. Кроме этого, специалисты МЧС спасли из горящих зданий трёх человек.
Спасатели просят не пренебрегать правилами пожарной безопасности.
Напомним, в Нижнем Тагиле на территории детского сада, предположительно, из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная прокуратура. Теперь дошкольное учреждение проверяет прокуратура.
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