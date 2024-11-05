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После обрушения перекрытия на стройке детского сада на Эльмаше прокуратура начала проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В прокуратуре Свердловской области подтвердили информацию о пострадавшем рабочем после обрушения перекрытия на стройке детского сада на Эльмаше, которое произошло сегодня около 15.00.
Сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении строительных работ и установить ответственного за технику безопасности. Уже сейчас выясняется, был ли пострадавший сотрудником организации или он выполнял работы по гражданско-правовому договору.
Напомним, что пострадавшего со стройки увезли на скорой. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении строительных работ и установить ответственного за технику безопасности. Уже сейчас выясняется, был ли пострадавший сотрудником организации или он выполнял работы по гражданско-правовому договору.
Напомним, что пострадавшего со стройки увезли на скорой. О его состоянии пока ничего неизвестно.
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