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СМИ сообщают о рухнувшем перекрытии на стройке детского сада на Эльмаше
Фото: Е1
В Екатеринбурге на Эльмаше у строящегося недалеко от ТРЦ Veer Mall детского сада рухнуло перекрытие. По предварительным данным, есть пострадавший.
Как сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев, на строительную площадку приезжала скорая – медики забрали на носилках человека и увезли его.
Официально данный инцидент ещё нигде не комментировали.
Как сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев, на строительную площадку приезжала скорая – медики забрали на носилках человека и увезли его.
Официально данный инцидент ещё нигде не комментировали.
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