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В Свердловской области охотник по ошибке застрелил 18-летнюю девушку
Фото предоставлено свердловским СК
Ещё одно убийство по несоторожности произошло в Свердловской области по время охоты. В минувший вторник, 29 октября, в одном из сёл Байкаловского района 42-летний охотник случайно застрелил 18-летнюю девушку.
По словам мужчины, он был уверен, что стреляет в косулю, которую увидел через тепловизионный прицел. Оказалось, это была местная жительница.
Как сообщил руководитель пресс-службе свердловской полиции Валерий Горелых, девушка умерла в больнице, куда её привезли сразу после случившегося. К сожалению, ранение оказалось слишком серьёзным, и медики не смогли спасти ей.
В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В СК уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы мужчина не нарушал правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Сейчас следствием назначены судебные экспертизы. В частности, судебно-медицинская и баллистическая, уточнил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
Известно, что подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений, а охотой занимается в свободное время.
Напомним, что в конце прошлой недели произошло другое убийство по неосторожности, тоже во время охоты. Однако в той истории выстрел, если верить подозреваемому, произошёл случайно, когда он снимал карабин с плеча.
По словам мужчины, он был уверен, что стреляет в косулю, которую увидел через тепловизионный прицел. Оказалось, это была местная жительница.
Как сообщил руководитель пресс-службе свердловской полиции Валерий Горелых, девушка умерла в больнице, куда её привезли сразу после случившегося. К сожалению, ранение оказалось слишком серьёзным, и медики не смогли спасти ей.
В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В СК уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы мужчина не нарушал правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Сейчас следствием назначены судебные экспертизы. В частности, судебно-медицинская и баллистическая, уточнил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
Известно, что подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений, а охотой занимается в свободное время.
Напомним, что в конце прошлой недели произошло другое убийство по неосторожности, тоже во время охоты. Однако в той истории выстрел, если верить подозреваемому, произошёл случайно, когда он снимал карабин с плеча.
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