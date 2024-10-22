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Погубившией семью председателя Североуральской гордумы водителя приговорили к пяти годам колонии-поселения
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Краснотурьинский городской суд огласил приговор 29-летнему гражданину Таджикистана Кайхону Холову, по вине которого погиб председатель Североуральской гордумы Виктор Ильин и его супруга.
Кайхон Холов по непонятным непонятным причинам выехавшему на встречку 7 ноября 2023 года и устроившему смертельное ДТП на трассе Серов – Североуральск – Ивдель, где он врезался в Hyundai Solaris, в котором находились спикер гордумы Североуральска, депутат-единоросс Виктор Ильин и его супруга Наталья Ильина. Оба они погибли – Ильин на месте, а его супруга – спустя несколько дней в больнице в Екатеринбурге.
Холову назначили 5 лет колонии-поселения с последующим запретом на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, с него взыскали по 1 миллиону рублей в пользу двух родственников погибших. Его признали виновным по статье 264 УК РФ.
Родственники Ильина сказали «Вечерним ведомостям», что намерены обжаловать приговор – добиваться для Холова общего режима заключения.
О недовольстве родственниками ходом следствия Вечерние ведомости писали отдельный материал.
Кайхон Холов по непонятным непонятным причинам выехавшему на встречку 7 ноября 2023 года и устроившему смертельное ДТП на трассе Серов – Североуральск – Ивдель, где он врезался в Hyundai Solaris, в котором находились спикер гордумы Североуральска, депутат-единоросс Виктор Ильин и его супруга Наталья Ильина. Оба они погибли – Ильин на месте, а его супруга – спустя несколько дней в больнице в Екатеринбурге.
Холову назначили 5 лет колонии-поселения с последующим запретом на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, с него взыскали по 1 миллиону рублей в пользу двух родственников погибших. Его признали виновным по статье 264 УК РФ.
Родственники Ильина сказали «Вечерним ведомостям», что намерены обжаловать приговор – добиваться для Холова общего режима заключения.
О недовольстве родственниками ходом следствия Вечерние ведомости писали отдельный материал.
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