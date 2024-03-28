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Родственники погибшего в автоаварии спикера думы Североуральска жалуются Бастрыкину на ход расследования дела

20.01 Вторник, 2 апреля 2024
Погибшие в ДТП Виктор и Наталья Ильины. Фото: соцсети Виктора Ильина
Родственники погибшего в автоаварии спикера думы Североуральска пишут жалобы Бастрыкину – они считают, что ДТП могло быть заказным

Родные Виктора Ильина не утверждают этого, но в своих обращениях (есть в распоряжении редакции «Вечерних ведомостей») требуют более тщательного расследования всех версий автомобильной аварии. Их настораживает факт пропажи из автомобиля ноутбука, на котором была ценная информация о возможных коррупционных нарушениях в Североуральской администрации. Подробности — в материале «Вечерних ведомостей».

Смерть спикера



Виктор Ильин погиб в ДТП на трассе Серов – Ивдель - Североуральск 7 ноября прошлого года. Он стал третьим за два года спикером Североуральской гордумы, ушедшим из жизни в момент нахождения в этой должности. 13 ноября, не сумев оправиться после полученных травм, в больнице Екатеринбурга скончалась и супруга Ильина, находившаяся в момент ДТП на пассажирском сиденье.


Место ДТП в районе посёлка Рудничный 7 ноября 2023 года. Фото: Михаил Бобков / «Вечерний Краснотурьинск»


Дочь Виктора Ильина, Надежда рассказала «Вечерним ведомостям», что через два дня после ДТП, 9 ноября 2023 года, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности человека), а её привлекли в дело в качестве потерпевшей лишь спустя месяц, 6 декабря.

«При этом мои заявления о пропаже ноутбука с компрометирующей для заинтересованных лиц информацией никто рассматривать не стал, факт пропажи ноутбука, дорогостоящего предмета, нигде не отражён, и уголовное дело по данному обстоятельству не возбуждено, хотя кража личных вещей погибшего образует самостоятельный состав преступления»,

— говорит дочь погибшего.


Странные исчезновения носителей информации



Ноутбук, по словам Надежды, Виктор Ильин всегда возил с собой. Там он хранил информацию, полученную от североуральцев – жалобы на злоупотребления чиновников и коррупцию в органах власти. По совпадению, в тот день Ильин ехал в Екатеринбург на программу повышения квалификации «Противодействие коррупции для представителей депутатского корпуса», рассказала Надежда Ильина.


В Екатеринбург Ильин ехал на обучение по программе повышения квалификации для представителей депутатского корпуса


Среди вещей, изъятых с места ДТП, ноутбука Виктора Ильина не оказалось – он не был отражён в протоколе. Не нашли его и при осмотре дома и на рабочем месте спикера гордумы в здании североуральской администрации. При этом другие вещи в ДТП не пострадали – лежавший на заднем сиденье ноутбук супруги Ильина оказался совсем не повреждён, больше никаких вещей с места ДТП не пропало. Это первое, что вызвало подозрение у родственников погибшего. Второе – отсутствие записи с видеорегистратора, установленного в автомобиле. Следователь сказал дочери Ильина, что в регистраторе была совершенно пустая флеш-карта, без каких-либо файлов. На вопрос Надежды, как так вышло, следователь, по её словам, ответил – «возможно, из-за удара это произошло».

«Виктор Иванович всегда ответственно относился к своей безопасности, видеорегистратор всегда был включён» – рассказал veved.ru один из депутатов гордумы Североуральска, хорошо знавший Ильина. «Кроме того, Ильин никогда никому не сообщал о своих передвижениях. Тут же о его командировке, примерном времени выезда знали все» – добавил парламентарий.

Смертельное ДТП случилось в результате столкновения Hyundai Solaris Ильина с Lada Priora, выехавшей на встречную полосу. За рулём Lada Priora был 28-летний гражданин Таджикистана Кайхон Холов. Он попал в реанимацию, но в итоге выжил. Семья Ильина допускает, что Холов мог действовать по чьему-то поручению, поскольку во время движения выехал на встречку и резко повернул руль влево – так, что удар пришёлся на водительское место Ильина.

Ещё одно обстоятельство, которое вызывает подозрение у родственников Виктора Ильина – то, что кто-то с аккаунтов погибшего выходил в декабре в интернет, что отражено на его страницах в соцсетях. Это, по мнению семьи, может свидетельствовать о том, что его ноутбук сейчас находится в чужих руках.


Фрагмент жалобы дочери погибшего спикера Североуральской думы Виктора Ильина на имя Александра Бастрыкина


«Мы никого не обвиняем, но просим провести нормальную проверку вышестоящим отделом»



В жалобах на ход расследования (Надежда Ильина уже направила две таких) на имя Бастрыкина дочь погибшего говорит об этих фактах и просит передать расследование дела вышестоящим отделениям Следственного комитета – областному главку или даже центральному аппарату СКР. Виктор Ильин был известным в Североуральске общественным деятелем и политиком, поэтому дело о его гибели заслуживает особого внимания, считают родственники погибшего.

Сейчас расследованием дела занимается следователь отдела МВД «Краснотурьинский» из Карпинска Ольга Мухуматдинова. Семья Ильина считает, что из-за того, что Карпинск небольшой город, «где все друг друга знают», следствие может быть необъективным и не сможет установить истинные обстоятельства ДТП.

Помимо Надежды Ильиной, жалобу Бастрыкину на ход расследования уголовного дела написала его сестра, Наталья Шеина. Оно было направлено 11 марта, ответ на него пока не был получен.


Фрагмент жалобы сестры погибшего.


Надежда Ильина в разговоре с veved.ru также отметила, что изначально версии о неслучайном характере смертельного ДТП появились не от родственников погибшего – об этом начали писать телеграм-каналы и местные паблики в ВК, припоминая, в частности, конфликт Ильина с местными бизнесменами Зекераевыми.

В СКР дело о смертельном ДТП, в котором погибли супруги Ильины, пока не комментировали.

В своё время другое резонансное ДТП с участием представителя власти в Свердловской области – столкновение Mercedes экс-губернатора Александра Мишарина с Volga Siber на Серовском тракте – тоже породило в определённой среде версии о его «подставном» характере. Однако они не нашли официального подтверждения. Водитель Volga Siber тогда погиб на месте, а водитель Мишарина в итоге был признан виновным в ДТП и получил два года условно. Сам Мишарин получил серьёзные травмы и ушёл после этого ДТП с поста губернатора. К слову, Мишарин, как и Ильин, в злополучном ДТП ехал из Североуральска в Екатеринбург. В Североуральске глава региона тогда проводил встречу с избирателями.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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