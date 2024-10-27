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Появились трагичные подробности пожара в екатеринбургском садовом товариществе
Фото: МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в екатеринбургском СНТ «Берёзовая Роща» произошёл пожар, в ходе которого сгорели два садовых дома. Пожар, площадью 130 кв. м, тушили в течение двух часов. Как сообщает МЧС Свердловской области, во время проливки и разборки сгоревших конструкций был обнаружен погибший.
Напомним, что сегодня утром произошло два похожих пожара. Ещё один пожар случился в Асбесте, где также сгорели два садовых дома на площади 112 кв. м. О погибших там и причинах возгорания не сообщалось.
Наиболее вероятная причина возгорания, по версии пожарных дознавателей, — неосторожное обращение с огнём,
— пишет ведомство в телеграм-канале
Напомним, что сегодня утром произошло два похожих пожара. Ещё один пожар случился в Асбесте, где также сгорели два садовых дома на площади 112 кв. м. О погибших там и причинах возгорания не сообщалось.
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