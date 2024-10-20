В Свердловской области утром сгорели четыре садовых дома

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Утром 27 октября в Свердловской области произошло сразу несколько возгораний в разных садоводческих товариществах. Как сообщает МЧС Свердловской области, пожарные ликвидировали возгорания в Екатеринбурге и Асбесте, однако огонь уничтожил четыре садовых дома.На пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в СНТ «Берёзовая Роща» в Екатеринбурге. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что горят два садовых дома. Ликвидация пожара заняла около двух часов, площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.В Асбесте в 05:15 был зафиксирован пожар в коллективном саду. Огнем было охвачено два садовых дома, площадь возгорания составила 112 квадратных метров. Локализация произошла в 05:54, а полная ликвидация открытого горения — в 07:13. На месте работали 10 человек и три единицы техники, а завершение работ по проливке и разбору сгоревших конструкций произошло в 10:26.МЧС региона также подвело итоги: за минувшую неделю в регионе произошло 144 пожара, из которых 69 возгораний зафиксированы в жилом секторе. Спасены 19 человек, шесть человек погибли.