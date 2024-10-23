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В Екатеринбурге на Окружной водитель Chevrolet сбил подростка на спортивном мотоцикле

14.03 Четверг, 24 октября 2024
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером напротив 8-го дома на улице Окружной в Екатеринбурге водитель Chevrolet Captiva сбил 15-летнего подростка на мотоцикле.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу юному мотоциклисту при повороте налево. В результате юношу с травмами увезли в больницу, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.

Это уже третья авария за неделю, когда водителю не замечают на дороге детей на питбайках. Так, вчера водитель Ford Focus не предоставил преимущество на перекрестке двум подросткам на кроссовом мотоцикле. В итоге ребята попали в больницу.

«Необходимо помнить о том, что дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами, а значит, могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения»,

– добавили в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:40 Замначальника полиции из Заречного задержали по обвинению во взяточничестве
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11:25 К трагедии привело несоблюдение дистанции на свердловской трассе вблизи заречного
11:14 Из-за неработающего сайта Свердловский областной суд начал выкладывать список рассматриваемых дел в Телеграм
10:45 Екатеринбурженку изрезали до полусмерти в её же квартире
10:29 В Екатеринбурге отменили приговор по делу о кражи топлива из вагонов-цистерн
10:02 У екатеринбурженки изъяли машину из-за более 80 неоплаченных штрафов
09:41 В Серове ищут водителя, переехавшего пьяного мужчину на дороге
09:27 В Екатеринбурге задержали перелезшего через забор на железнодорожный вокзал пермяка
21:15 Мужчина умер не в ресторане, — уверяют работники заведения общепита в Богдановиче
20:28 С уличённого в подлоге лесничего из Ирбита взыскали более 70 тысяч рублей
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19:34 На встречу с писателем Евгением Чижовым приглашают в Зал Свободы Ельцин Центра
19:24 Заключение контракта на поставку новых троллейбусов в Екатеринбург откладывается
19:11 За травмы подростка двухлетней давности расплатится администрация Алапаевска
19:06 Мэр Алексей Орлов назвал справедливой критику Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга
18:30 Серия лекций про репрессированных этнографов стартует завтра в Белинке
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