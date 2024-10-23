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В Екатеринбурге на Окружной водитель Chevrolet сбил подростка на спортивном мотоцикле
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером напротив 8-го дома на улице Окружной в Екатеринбурге водитель Chevrolet Captiva сбил 15-летнего подростка на мотоцикле.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу юному мотоциклисту при повороте налево. В результате юношу с травмами увезли в больницу, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Это уже третья авария за неделю, когда водителю не замечают на дороге детей на питбайках. Так, вчера водитель Ford Focus не предоставил преимущество на перекрестке двум подросткам на кроссовом мотоцикле. В итоге ребята попали в больницу.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу юному мотоциклисту при повороте налево. В результате юношу с травмами увезли в больницу, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Это уже третья авария за неделю, когда водителю не замечают на дороге детей на питбайках. Так, вчера водитель Ford Focus не предоставил преимущество на перекрестке двум подросткам на кроссовом мотоцикле. В итоге ребята попали в больницу.
«Необходимо помнить о том, что дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами, а значит, могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения»,
– добавили в пресс-группе.
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