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Жизни двух человек унёс ночной пожар в Качканаре
Фото: МЧС Свердловской области
Минувшей ночью в двухэтажном деревянном доме на улице 4-й Микрорайон в Качканаре произошёл пожар, который унёс жизни двух человек. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух человек: женщины и мужчины.
Как сообщили в свердловском управлении МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.33. Приехавшим на место происшествия спасателем пришлось час бороться с огнём, охватившим первый этаж многоквартирного дома. Именно там огнеборцы обнаружили тела погибших.
Всего в тушении было задействовано 11 человек и 3 единиц спасательной техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. В МЧС считают, что беды можно было бы избежать, если бы в доме были установлены пожарные извещатели.
Как сообщили в свердловском управлении МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.33. Приехавшим на место происшествия спасателем пришлось час бороться с огнём, охватившим первый этаж многоквартирного дома. Именно там огнеборцы обнаружили тела погибших.
Всего в тушении было задействовано 11 человек и 3 единиц спасательной техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. В МЧС считают, что беды можно было бы избежать, если бы в доме были установлены пожарные извещатели.
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