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Глава СК потребовал доклад о ходе проверки екатеринбургской гимназии после школьной драки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК поручил предоставить ему доклад о ходе проверки одной из екатеринбургских гимназий, где в конце сентября подрались учащиеся. В результате один из школьников получил травму спины.
Ранее сообщалось, что пострадавший юноша был госпитализирован в детскую городскую больницу №9. По данным СМИ, у школьника перелом позвоночника. Позже проверку организовали свердловские следователи.
Ранее сообщалось, что пострадавший юноша был госпитализирован в детскую городскую больницу №9. По данным СМИ, у школьника перелом позвоночника. Позже проверку организовали свердловские следователи.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
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