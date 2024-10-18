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СК сообщил о проверке екатеринбургской гимназии из-за школьной драки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском СК сообщили о проверки одной из екатеринбургских гимназий, где 23 сентября повздорили двое учащихся. В результате один из них попал в больницу.
По данным пресс-секретаря регионального главка полиции Валерия Горелых, оба парня воспитываются в полных семья, на учёте в ПДН не состоят. Юноша, получивший травму, был госпитализирован в детскую городскую больницу №9, но через два дня его выписали, отправив на амбулаторное лечение.
«Предварительно установлено, что в конце сентября 2024 года двое учащихся гимназии повздорили между собой. В результате произошедшей борьбы один из юношей получил травму, с которой доставлялся в медучреждение для оказания помощи»,
– рассказал помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
По данным пресс-секретаря регионального главка полиции Валерия Горелых, оба парня воспитываются в полных семья, на учёте в ПДН не состоят. Юноша, получивший травму, был госпитализирован в детскую городскую больницу №9, но через два дня его выписали, отправив на амбулаторное лечение.
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