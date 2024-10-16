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В свердловских лесах вспыхнул пожар
Фото: Владислав Постников
В ФБУ «Авиалесоохрана» сообщают о пожаре, обнаруженном на землях лесного фонда Свердловской области за прошедшие сутки.
По данным лесопожарной службы на 16 октября 02.00, в регионе действовал один пожар на площади 14 гектаров.
Ранее метеорологи предупреждали о высокой концентрации вредных примесей в воздухе региона.
По данным лесопожарной службы на 16 октября 02.00, в регионе действовал один пожар на площади 14 гектаров.
Ранее метеорологи предупреждали о высокой концентрации вредных примесей в воздухе региона.
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