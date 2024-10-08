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Метеорологи предупредили о высокой концентрации вредных примесей в воздухе Екатеринбурга
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Метеорологи «Уральского гидрометцентра» выпустили предупреждение об атмосферном загрязнении в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.
«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – говорится на сайте «Урагидрометцентра».
Предупреждение действует до вечера субботы, 19 октября.
«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – говорится на сайте «Урагидрометцентра».
Предупреждение действует до вечера субботы, 19 октября.
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