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Установлены личности четырёх погибших при пожаре в Свердловской области

14.07 Вторник, 15 октября 2024
Фото: телеграм-канал «МЧС России»
Следственные органы установили личности четырёх человек, погибших при пожаре в частном доме в посёлке Монетном. Пресс-служба МВД сообщила, что это муж и жена Евгений и Светлана Кузины, 1966 и 1969 годов рождения, а также их 8-летний внук Константин, приехавший к бабушке и дедушке из Екатеринбурга, так как его школа закрыта на карантин. Четвёртым погибшим оказался Евгений Шишкин, 1980 года рождения, местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают различные версии произошедшей трагедии. По имеющимся оперативным сведениям, электропроводку в доме заменили около четырёх лет назад. Помимо версии замыкания проводки, следствие также рассматривает неисправность печного отопления и нарушение правил техники безопасности. Огонь уничтожил строение полностью, дом был рассчитан на двух хозяев. Владелец второй половины дома здесь практически не жил и прибыл на место, когда люди уже погибли.

Трагедия произошла сегодня утром, когда пожарные, тушившие возгорание, обнаружили тела двух мужчин, женщины и ребёнка.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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09:13 Десятки предложений снести дом Топоркова поступили в ходе обсуждений акта историко-культурной экспертизы
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22:21 В посёлке Новоасбест провалились под лёд и утонули дети
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17:00 64 НКО Екатеринбурга получили гранты на 14,5 миллионов рублей
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