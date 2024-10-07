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В Свердловской области при пожаре погибли четверо, один из которых — ребёнок
Фото: телеграм-канал «МЧС России»
В поселке Монетном, по информации спасателей, при тушении огня были обнаружены тела четырех человек: мужчин 44 и 58 лет, женщины 55 лет и 8-летнего мальчика. Пожар охватил 164 квадратных метра частного жилого дома и сопредельных построек.
Прокуратура города Березовский взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с обнаружением тел. Согласно предварительной информации, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб около 3 часов ночи 15 октября 2024 года. Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.
Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами в ходе пожарно-технической экспертизы. На месте происшествия в настоящее время работают дознаватели, которые выясняют причины возгорания и обстоятельства случившегося.
Прокуратура города Березовский взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с обнаружением тел. Согласно предварительной информации, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб около 3 часов ночи 15 октября 2024 года. Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.
Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами в ходе пожарно-технической экспертизы. На месте происшествия в настоящее время работают дознаватели, которые выясняют причины возгорания и обстоятельства случившегося.
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