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Питание в екатеринбургскую школу №79 поставляла столовая, директор которой уже имеет уголовные обвинения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Организатором питания в екатеринбургской школе №79 в Академическом, где зафиксировано массовое заболевание кишечной инфекцией, является ООО «Столовая №41». Об этом сообщает свердловский Роспотребнадзор, добавляя, что в адрес ООО «Столовая №41» дано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий.
Примечательно, что директором ООО «Столовая №41» является Надежда Аристова, которая в данное время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В последний раз меру пресечения Аристовой продлевали до 4 ноября, сообщало информагентство ЕАН.
Обвинения директору «Столовой №41» были предъявлены после того, как Россельхознадзор через автоматизированную систему отслеживания грузов «Меркурий» выявил ряд существенных нарушений — данные по мясу, сливочному маслу и молочной продукции в документации ООО «Столовая №41» расходились с данными в государственной информационной системе. В результате было возбуждено три уголовных дела: одно – в конце 2023 года, ещё два – в 2024-м году, писало ЕАН.
В этом году предприятие, возглавляемое Надеждой Аристовой, прошло процедуру реорганизации — по состоянию на начало года это было ЕМУП «Столовая №41», но в конце января было создано ООО «Столовая №41», единственным учредителем которого, впрочем, осталась мэрия Екатеринбурга. В 2018 году ЕМУП «Столовая №41» уже была в центре скандала из-за массового отравления учащихся школы №83 на улице Пехотинцев, тогда родители публично заявляли, что школьников кормят некачественной едой.
Примечательно, что директором ООО «Столовая №41» является Надежда Аристова, которая в данное время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В последний раз меру пресечения Аристовой продлевали до 4 ноября, сообщало информагентство ЕАН.
Обвинения директору «Столовой №41» были предъявлены после того, как Россельхознадзор через автоматизированную систему отслеживания грузов «Меркурий» выявил ряд существенных нарушений — данные по мясу, сливочному маслу и молочной продукции в документации ООО «Столовая №41» расходились с данными в государственной информационной системе. В результате было возбуждено три уголовных дела: одно – в конце 2023 года, ещё два – в 2024-м году, писало ЕАН.
В этом году предприятие, возглавляемое Надеждой Аристовой, прошло процедуру реорганизации — по состоянию на начало года это было ЕМУП «Столовая №41», но в конце января было создано ООО «Столовая №41», единственным учредителем которого, впрочем, осталась мэрия Екатеринбурга. В 2018 году ЕМУП «Столовая №41» уже была в центре скандала из-за массового отравления учащихся школы №83 на улице Пехотинцев, тогда родители публично заявляли, что школьников кормят некачественной едой.
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