Выявлен возбудитель кишечной инфекции в екатеринбургской школе №79

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области установили возбудителя острой кишечной инфекции среди учащихся школы №79 в Екатеринбурге. Лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса 1 типа у заболевших детей и одного из работников школьного пищеблока.Как сообщает Роспотребнадзора области, к настоящему моменту зарегистрировано 32 случая заболевания. Ведомство связывает распространение инфекции с нарушением санитарных норм на кухне, где возбудителем стал сотрудник столовой.Школа переведена на дистанционное обучение до 18 октября, а сотрудники пищеблока, у которых был обнаружен норовирус, отстранены от работы. Также введены меры для профилактики дальнейшего распространения инфекции, в том числе проведена заключительная дезинфекция помещений.Также вчера глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об отравлении детей в Свердловской области.