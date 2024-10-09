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22 года колонии запросили для стропальщика из Каменска-Уральского, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде в ходе прений госовбинение запросило для 36-летнего Эдуарда Голикова 22 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.
Голиков обвиняется сразу по трём статьям УК — пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), пункту «а» части 3 статьи 131 через часть 3 статьи 30 (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия) и пункту «в» части 2 статьи 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
Следствие считает именно Голикова виновным в гибели 16-летней девушки из Каменска-Уральского, которая вечером 8 августа 2023 года приехала в родной город на электричке из Екатеринбурга, но не дошла несколько метров до моста, ведущего на правый берег Исети, где расположен её дом. Труп девушки спустя несколько часов поисков нашли в лесополосе.
Голикова задержали только спустя три недели после обнаружения девочки, несмотря на то что он попал на множество записей с камер видеонаблюдения — произошло это только после того как волонтёры сопоставили записи с этих камер, а отец убитой обвинил полицию Каменска-Уральского в бездействии. На записях было видно, как Эдуард Голиков двигался вслед за девушкой на велосипеде, поэтому в ряде СМИ обвиняемого прозвали «велосипедистом». После задержания он свою вину признавать отказался.
Голиков обвиняется сразу по трём статьям УК — пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), пункту «а» части 3 статьи 131 через часть 3 статьи 30 (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия) и пункту «в» части 2 статьи 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
Следствие считает именно Голикова виновным в гибели 16-летней девушки из Каменска-Уральского, которая вечером 8 августа 2023 года приехала в родной город на электричке из Екатеринбурга, но не дошла несколько метров до моста, ведущего на правый берег Исети, где расположен её дом. Труп девушки спустя несколько часов поисков нашли в лесополосе.
Голикова задержали только спустя три недели после обнаружения девочки, несмотря на то что он попал на множество записей с камер видеонаблюдения — произошло это только после того как волонтёры сопоставили записи с этих камер, а отец убитой обвинил полицию Каменска-Уральского в бездействии. На записях было видно, как Эдуард Голиков двигался вслед за девушкой на велосипеде, поэтому в ряде СМИ обвиняемого прозвали «велосипедистом». После задержания он свою вину признавать отказался.
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