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Наступление холодов на Свердловскую область уже негативно отразилось на дорожной ситуации
Фото: Юлия Кольтенберг
Снегопады и гололёд в первые же дни привели к осложнению дорожной обстановки на территории Свердловской области. Это отразилось в сводках Госавтоинспекции, которая отмечает рост ДТП.
За прошедшие с начала снегопадов сутки на дорогах Свердловской области зарегистрировано 126 ДТП, — сообщает ГИБДД. В одиннадцати случаях дорожная авария не обошлась без пострадавших. В итоге 15 человек были отправлены в больницы с различными травмами, а один — в морг.
Напомним, что смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на третьем километре трассы «Билимбай – Тарасково», где сегодня утром столкнулись «Лада» и КАМАЗ. Погибший — водитель легковой машины. Происшествие связывают именно со снегопадом, из-за которого «Лада» выбилась из-под контроля человека.
Как отмечает начальник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко, не все уральские водители вняли предупреждениям синоптиков и Госавтоинспекции о непогоде. До сих пор многие из них не потрудились «переобуть» свои машины в зимнюю «резину», и это — одна из причин произошедших за сутки ДТП. В большинстве остальных случаев водители тоже сами оказались виновными в авариях: 69 водителей выбрали скорость движения, не соответствующую дорожным и погодным условиям, ещё 10 не выдержали достаточную дистанцию между впереди идущим транспортом, а восемь совершили небезопасные повороты, не учтя, что дорожное покрытие стало скользким из-за изменившихся погодных условий.
За прошедшие с начала снегопадов сутки на дорогах Свердловской области зарегистрировано 126 ДТП, — сообщает ГИБДД. В одиннадцати случаях дорожная авария не обошлась без пострадавших. В итоге 15 человек были отправлены в больницы с различными травмами, а один — в морг.
Напомним, что смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на третьем километре трассы «Билимбай – Тарасково», где сегодня утром столкнулись «Лада» и КАМАЗ. Погибший — водитель легковой машины. Происшествие связывают именно со снегопадом, из-за которого «Лада» выбилась из-под контроля человека.
Как отмечает начальник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко, не все уральские водители вняли предупреждениям синоптиков и Госавтоинспекции о непогоде. До сих пор многие из них не потрудились «переобуть» свои машины в зимнюю «резину», и это — одна из причин произошедших за сутки ДТП. В большинстве остальных случаев водители тоже сами оказались виновными в авариях: 69 водителей выбрали скорость движения, не соответствующую дорожным и погодным условиям, ещё 10 не выдержали достаточную дистанцию между впереди идущим транспортом, а восемь совершили небезопасные повороты, не учтя, что дорожное покрытие стало скользким из-за изменившихся погодных условий.
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