Смертельной аварией закончилась встреча «Лады» и КАМАЗа на заснеженной свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области выясняют обстоятельства аварии на 3-м километре трассы «Билимбай – Тарасково», где сегодня утром столкнулись «Лада» и КАМАЗ.По предварительным данным, водитель «Лады» не учёл дорожные условия и, потеряв контроль над управлением, выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал КАМАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой.«Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, с учетом метеоусловий и состояния дорожного полотна, которая позволит в любой момент остановить транспорт и не уйти в занос», – говорится в сообщении областного УГИБДД.