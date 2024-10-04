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Смертельной аварией закончилась встреча «Лады» и КАМАЗа на заснеженной свердловской трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области выясняют обстоятельства аварии на 3-м километре трассы «Билимбай – Тарасково», где сегодня утром столкнулись «Лада» и КАМАЗ.
По предварительным данным, водитель «Лады» не учёл дорожные условия и, потеряв контроль над управлением, выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал КАМАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой.
«Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, с учетом метеоусловий и состояния дорожного полотна, которая позволит в любой момент остановить транспорт и не уйти в занос», – говорится в сообщении областного УГИБДД.
По предварительным данным, водитель «Лады» не учёл дорожные условия и, потеряв контроль над управлением, выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал КАМАЗ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой.
«Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, с учетом метеоусловий и состояния дорожного полотна, которая позволит в любой момент остановить транспорт и не уйти в занос», – говорится в сообщении областного УГИБДД.
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