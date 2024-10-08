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Причиной смерти молодой пары из Екатеринбурга назвали неизвестный порошок
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге в квартире, где погибли 22-летние парень и девушка, обнаружили порошок неизвестного характера.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свой источник в силовых структурах, смерть молодой пары связывают с найденным веществом. Однако назвать точную причину смерти смогут лишь через месяц – столько времени необходимо для проведения экспертиз.
Родственники девушки не верят в то, что она могла употреблять какие-либо порошки.
Ранее сообщалось, что молодые люди погибли вследствие несчастного случая. Это была основная версия трагедии.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свой источник в силовых структурах, смерть молодой пары связывают с найденным веществом. Однако назвать точную причину смерти смогут лишь через месяц – столько времени необходимо для проведения экспертиз.
Родственники девушки не верят в то, что она могла употреблять какие-либо порошки.
Ранее сообщалось, что молодые люди погибли вследствие несчастного случая. Это была основная версия трагедии.
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