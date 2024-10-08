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В уральской столице нашли мёртвыми 22-летних парня и девушку
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге нашли мёртвыми 22-летних парня и девушку. Родители молодой пары забеспокоились из-за того, что они перестали отвечать на звонки, а потом обнаружили их без признаков в жизни в квартире на Нагорной.
По данным Е1, основная версия трагедии – несчастный случай. Официально в полиции и СК ситуацию не комментировали.
Издание сообщает, что родители обнаружили возлюбленных на диване. Они «как будто спали». Следов насилия или какого-либо разгрома родные скончавшихся не заметили. Квартира была закрыта изнутри.
По данным Е1, основная версия трагедии – несчастный случай. Официально в полиции и СК ситуацию не комментировали.
Издание сообщает, что родители обнаружили возлюбленных на диване. Они «как будто спали». Следов насилия или какого-либо разгрома родные скончавшихся не заметили. Квартира была закрыта изнутри.
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