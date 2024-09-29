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В Екатеринбурге на Широкой Речке в частном доме сгорел пенсионер с собакой и кошкой
Фото: Владислав Постников
Сообщается, что в Екатеринбурге на Широкой речке минувшей ночью произошёл пожар в частном доме на улице Косогорной, в котором сгорел пожилой мужчина со своими любимцами: собакой и кошкой.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», в доме было ещё три человека, но они успели выбраться, а дедушка остался со своими питомцами.
В областном МЧС официально эту информацию подтвердили косвенно, указав на то, что за эту ночь сгорели пять человек. Ещё четыре человека погибли при пожаре в Артёмовском.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», в доме было ещё три человека, но они успели выбраться, а дедушка остался со своими питомцами.
В областном МЧС официально эту информацию подтвердили косвенно, указав на то, что за эту ночь сгорели пять человек. Ещё четыре человека погибли при пожаре в Артёмовском.
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