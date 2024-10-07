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Два человека пострадали в ДТП из-за выезда на встречку в Нижнем Тагиле
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одно ДТП с выездом на встречную полосу произошло в Свердловской области. В Нижнем Тагиле столкнулись мотоцикл Motolend и Lada. К счастью, на этот раз обошлось без смертей.
Как рассказали в областном УГИБДД, 6 октября в 16.20 у дома на Сибирской – между населёнными пунктами Покровское и Сокол – 30-летний водитель мотоцикла выехал на встречку, где врезался в «Ладу» под управлением 35-летнего мужчина.
В результате аварии пострадал сам мотоциклист и 56-летняя пассажирка легкового автомобиля. Их увезли в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила.
Известно, что мотоциклист ехал на кроссовом мотоцикле. Удостоверения категории «А» у него не было. Однако он сдавал права на категорию «В». У него 7 лет стажа, но только за последний год он 5 раз был замечен за превышением скорости.
Как рассказали в областном УГИБДД, 6 октября в 16.20 у дома на Сибирской – между населёнными пунктами Покровское и Сокол – 30-летний водитель мотоцикла выехал на встречку, где врезался в «Ладу» под управлением 35-летнего мужчина.
В результате аварии пострадал сам мотоциклист и 56-летняя пассажирка легкового автомобиля. Их увезли в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила.
Известно, что мотоциклист ехал на кроссовом мотоцикле. Удостоверения категории «А» у него не было. Однако он сдавал права на категорию «В». У него 7 лет стажа, но только за последний год он 5 раз был замечен за превышением скорости.
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