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К двум смертям привёл выезд на встречную полосу под Режом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 20.10, на 70-м километре дороги «Екатеринбург – Реж — Алапаевск» водитель Mercedes выехал на встречную сторону и столкнулся с Chevrolet.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД, в результате ДТП скончался 39-летний водитель Mercedes и 37-летний пассажир Chevrolet. Водитель Chevrolet, 34-летняя женщина и второй пассажир, с тяжёлыми травмами госпитализированы в Режевскую ЦРБ.
Известно, что водитель Mercedes 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
«В каком состоянии в момент автомобильной аварии находились водители транспортных средств будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования», – добавили в пресс-группе.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД, в результате ДТП скончался 39-летний водитель Mercedes и 37-летний пассажир Chevrolet. Водитель Chevrolet, 34-летняя женщина и второй пассажир, с тяжёлыми травмами госпитализированы в Режевскую ЦРБ.
Известно, что водитель Mercedes 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
«В каком состоянии в момент автомобильной аварии находились водители транспортных средств будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования», – добавили в пресс-группе.
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