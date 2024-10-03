К двум смертям привёл выезд на встречную полосу под Режом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, примерно в 20.10, на 70-м километре дороги «Екатеринбург – Реж — Алапаевск» водитель Mercedes выехал на встречную сторону и столкнулся с Chevrolet.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД, в результате ДТП скончался 39-летний водитель Mercedes и 37-летний пассажир Chevrolet. Водитель Chevrolet, 34-летняя женщина и второй пассажир, с тяжёлыми травмами госпитализированы в Режевскую ЦРБ.Известно, что водитель Mercedes 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.«В каком состоянии в момент автомобильной аварии находились водители транспортных средств будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования», – добавили в пресс-группе.